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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Загитова не испытывает разочарования из-за второго места на Гран-при Франции

Победу на этапе в Гренобле одержала россиянка Алена Косторная

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова не разочарована серебряной медалью на третьем в сезоне этапе Гран-при, который проходит во французском Гренобле. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

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Девушки представили произвольные программы в рамках французского этапа в субботу. Загитова, занимавшая второе место после короткой программы, в произвольной допустила падение на тройном лутце в самом начале проката. Этот прыжок в заявке фигуристки должен был идти в каскаде с тройным риттбергером, позднее россиянка все же сделала эту комбинацию, добавив риттбергер к сольному тройному лутцу. По сумме короткой и произвольной программ Загитова получила 216,06 балла и заняла второе место, победу одержала россиянка Алена Косторная (236,00), третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).

"Ошибка на первом прыжке взбодрила, поняла, что нужно будет цеплять второй прыжок к следующему лутцу, - сказала Загитова. - До последнего держала себя в напряжении. Я была чуть-чуть напряжена, поэтому не и не доработала. Мне еще много над чем нужно работать".

"Для меня это вообще никакое не разочарование, - ответила Загитова на вопрос ТАСС о том, готова ли была занять второе место, а не первое. - Некоторые мне уже начинают говорить, чтобы не расстраивалась, а с чего я должна расстраиваться, я не понимаю, место для меня вообще не стимул сейчас. Я каталась в удовольствие. Я очень рада, что здесь было многих русских болельщиков - они всех поддерживали, и меня тоже".

Для Загитовой этап во Франции стал первым в нынешней серии Гран-при. Она также выступит на этапе в японском Саппоро, который пройдет с 23 по 25 ноября. Для выхода в финал серии россиянке достаточно занять в Японии место не ниже второго.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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Серия Гран-при по фигурному катанию
Плющенко: Косторная победой на этапе Гран-при во Франции сделала шаг вперед
Второе место на этапе в Гренобле заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова
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