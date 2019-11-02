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НХЛ

Голевая передача Панарина помогла "Рейнджерс" победить "Нэшвилл" в матче НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" победил со счетом 2:1

ТАСС, 2 ноября. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Нэшвилл" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Филип Хытил (17-я минута) и Райан Строум (25), У проигравших отличился Виктор Арвидссон (35).

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин провел на льду 17 минут и 26 секунд, отдав голевую передачу. 28-летний Панарин набрал 11 очков (5 голов + 6 голевых передач) в 11 матчах чемпионата. Другой российский форвард нью-йоркского клуба Павел Бучневич (14 минут 54 секунд) результативными действиями не отметился, нанеся три броска. Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 32 броска из 33 и был признан первой звездой матча, эта победа стала третьей для 23-летнего Георгиева в шести матчах сезона.

"Рейнджерс" одержали вторую победу подряд, "Нэшвилл" потерпел второе поражение кряду. В турнирной таблице Восточной конференции "Рейнджерс" занимают 13-е место, набрав 11 очков в 11 матчах. "Нэшвилл" идет пятым в Западной конференции, в активе команды 18 очков в 14 играх. В следующем матче "Рейнджерс" 5 ноября примут "Оттаву", "Нэшвилл" в тот же день сыграет на выезде с "Детройтом".

В другом матче "Питтсбург" дома уступил "Эдмонтону" в овертайме (1:2), российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин провел первую игру с 5 октября, пропустив 11 матчей из-за травмы. В игре с "Эдмонтоном" он провел на льду 19 минут и 45 секунд, нанеся шесть бросков, но очков за результативность не набрал. Голкипер "Эдмонтона" Майк Смит отразил 51 из 52 бросков и был признан первой звездой встречи.

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