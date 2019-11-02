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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Косторная была готова к любому результату на этапе Гран-при во Франции

16-летняя Алена Косторная заняла первое место на этапе серии Гран-при в Гренобле
Алена Косторная EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Алена Косторная
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная, ставшая победительницей этапа серии Гран-при в Гренобле, была готова к любому результату на турнире. Об этом спортсменка, дебютировавшая во взрослой серии, рассказала в общении с журналистами после соревнований.

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По итогам двух программ 16-летняя Косторная получила 236,00 балла. В короткой программе фигуристка исполнила один аксель в три оборота, в произвольной - два (один - в каскаде).

"Ехала ли я за победой? Когда я еду на соревнования, я не знаю, что будет дальше. Мама настраивает меня, что я могу и не попасть на пьедестал, поэтому не надо этому удивляться, звонить и плакать. Первый год [на взрослом уровне], надо больше тренироваться. Но когда выигрываю, это двойная радость, так что самое главное - правильно настроиться", - подчеркнула Косторная.

"Не впадаю в ужас после падений"

"Я делаю этот [тройной аксель] на тренировках в [школе] "Самбо-70" изо дня в день, поэтому я не впадаю в ужас, если он не удается, не впадаю и в радость, если он получается, это входит в мою работу. Сегодня я не волновалась, шла делать этот прыжок так, как выучила, шла как всегда - без мыслей в голове, тело само все сделает", - рассказала Косторная.

Пока тройной аксель требует от фигуристки особенной подготовки: "Пока мне требуется время, чтобы зайти в прыжок, размять его, это пока не совсем то".

Четверные прыжки в свои программы Косторная вставлять пока не планирует. "Это сначала надо выучить, на аксель у меня ушло два года, а четверной добавляет еще полоборота. Я пыталась тренировать сальхов, но мне пока сказали подождать".

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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