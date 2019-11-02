Тренер по хореографии Глейхенгауз назвал идеальным прокат Косторной на Гран-при во Франции

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Прокат произвольной программы на этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле россиянки Алены Косторной получился идеальным, чистое катание принесло заслуженную победу. Такое мнение журналистами высказал Даниил Глейхенгауз, тренер по хореографии группы Этери Тутберидзе.

По итогам двух программ 16-летняя Косторная, для которой этап в Греноле стал первым на взрослом уровне, получила 236,00 балла. Второе место заняла россиянка Алина Загитова (216,06), третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).

"Сложно быть недовольным спортсменами, особенно когда они занимают первую и вторую ступень на пьедестале. У Алены, считаю, выступление было идеальным - все элементы были выполнены здорово, чистый прокат принес ей победу", - сказал Глейхенгауз.

"Обе боролись, обе хорошо откатались. У Алины не получился первый каскад - пришлось добавлять риттбергер во второй половине программы, - продолжил тренер. - Она это сделала, проявила характер, а ведь это не так просто. Мне прежде всего хотелось, чтобы она в этой программе была красивой и элегантной, чтобы каждый ее жест был осознанным, доделанным, ведь она - опытная спортсменка, обладающая такими хореографическими возможностями, что каждый ее жест может приносить восторг зрителю".

Комментируя выступление Косторной, Глейхенгауз отметил, что спортсменка растворилась в своей программе. "Алена, как я помню, сказала, что она еще не подружилась с тройным акселем, так что подождем, когда она назовет его своим другом. Но видно, что она получает максимальное удовольствие от этой музыки и программы, просто растворяется в ней", - отметил специалист.