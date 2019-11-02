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Серия Гран-при по фигурному катанию

Траньков считает фигуристку Косторную фавориткой нынешнего сезона

По мнению олимпийского чемпиона, все воспитанницы Этери Тутберидзе, участвующие в нынешнем Гран-при, могут попасть в финал соревнований

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 3 ноября. /ТАСС/. Победительница этапа серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле 16-летняя Алена Косторная является фавориткой нынешнего сезона. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Сочи в парном катании Максим Траньков.

В субботу Косторная выиграла этап Гран-при во Франции, который стал для нее первым на взрослом уровне, с общей суммой 236,00 балла. Фигуристка исполнила в короткой и произвольной программах три тройных акселя. Второе место заняла россиянка Алина Загитова (216,06), третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).

"Конечно, этот сезон многое покажет. В следующем, который оставит нам лишь год до Игр, возможны какие-то изменения, как, например, очередные попытки приравнять спортсменов второй оценкой за компоненты, - сказал Траньков. - Но в данном случае мой фаворит - Косторная, да и многих моих коллег по цеху тоже. А если рано или поздно она при балансе тройных акселей, которые ей прекрасно удаются, добавит еще и четверной?"

Собеседник ТАСС предположил, что все ученицы тренера Этери Тутберидзе - Косторная, Загитова, Александра Трусова и Анна Щербакова - имеют все шансы обеспечить места в финале серии Гран-при. "По сути, это просто уже нереальное доминирование", - подчеркнул Траньков.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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Серия Гран-при по фигурному катанию
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