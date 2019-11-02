Выстояли вопреки всему. ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с "Зенитом" в матче РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. ЦСКА добился ничейного результата в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Встреча прошла на "Газпром Арене" и завершилась со счетом 1:1.
Мало кто верил в то, что ЦСКА сможет увезти очки из Петербурга, болельщики клуба находят мало поводов для радости в последнее время - команда Виктора Гончаренко лишь раз взяла верх в октябре, вырвав победу у "Уфы" (1:0) на последних секундах в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. Кадровые проблемы, возможно, будут меньше сказываться на игре армейцев, поскольку в строй вернулись защитники Кирилл Набабкин и Георгий Щенников, но у ЦСКА по-прежнему травмированы защитник Виктор Васин, а также полузащитники Дмитрий Ефремов и Алан Дзагоев. В последних матчах красно-синие зачастую демонстрировали активный, но нерезультативный футбол - армейцы испытывали серьезные проблемы с реализацией, а неорганизованные действия в обороне приводили к пропущенным мячам.
"Зенит" показывал стабильный футбол и заслуженно лидировал в турнирной таблице перед игрой с ЦСКА, имея в активе 32 очка. Петербуржцы побеждали на протяжении трех последних игр и не имели серьезных кадровых проблем в отличие от своего соперника. Всего же сине-бело-голубые провели в октябре шесть матчей - помимо трех побед в РПЛ, клуб из Санкт-Петербурга по разу выиграл и проиграл в Лиге чемпионов, а также разгромил "Томь" в 1/8 финала Олимп - Кубка России со счетом 4:0. "Зенит" выглядел явным фаворитом перед матчем с ЦСКА, но в итоге клубу из Санкт-Петербурга не удалось добиться победы.
Автор победного гола в матче против "Уфы" Яка Бийол получил шанс помочь своей команде с первых минут. Также Гончаренко вернул в стартовый состав защитника Марио Фернандеса, хавбека Николу Влашича, ставшего автором забитого мяча, и нападающего Федора Чалова. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выставил свои сильнейших футболистов на поле, в игре прошлого тура с самарскими "Крыльями Советов" (2:0) специалист оставил в запасе Артема Дзюбу.
Трибуны начали наполняться еще за два часа до начала встречи, которое было назначено на 20:00 мск. До стартового свистка зрители уже могли увидеть противостояние двух фанатских трибун, на мощную поддержку "Зенита" своими "зарядами" отвечала армия фанатов ЦСКА в составе 3 тыс. человек. Всего на матче присутствовал 48 141 зритель. Активные болельщики петербургского клуба разместили баннер с надписью "Балансирующие на грани" и изображением человека, идущего по канату.
Перед стартовым свистком Юрий Жирков получил приз РПЛ за лучший гол в октябре, забитый в игре прошлого тура против самарских "Крыльев Советов" (0:2), награду вручал бывший футболист и тренер петербургского клуба Вадим Хроповицкий. Также награду лучшему футболисту лиги по итогам месяца получил Дзюба, в трех матчах чемпионата России в октябре нападающий забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
Гол в концовке тайма
В начале встречи зрители могли потерять интерес к игре, потому что она получалась чересчур спокойной. "Зенит" владел преимуществом, но практически ни одной атаки не мог довести до конца, а ЦСКА удалось дойти до штрафной площади хозяев только на восьмой минуте. В первые десять минут складывалось ощущение, что команды вышли на поле беречь силы.
Переломным моментом можно считать неудачный удар нападающего "Зенита" Сердара Азмуна после розыгрыша углового. После этого эпизода атаки петербуржцев стали набирать обороты, сине-бело-голубые двигались быстрее своего соперника, что приводило к брешам в обороне ЦСКА. Болельщики увидели несколько отлично разыгранных комбинаций в исполнении хозяев поля, но все они не завершались точными ударами.
Конечно, не только реализация своих моментов мешала клубу из Санкт-Петербурга забить гол - великолепный матч провел вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который выручил армейцев в нескольких эпизодах на последних минутах первого тайма. Вероятно, уверенная игра капитана взбодрила партнеров по команде, и вот в компенсированное время Влашич воспользовался нерасторопными действиями защитников "Зенита", вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол. В итоге команды ушли на перерыв при счете 1:0, а ЦСКА стал первой командой в текущем сезоне, которой удалось забить подопечным Семака в первом тайме.
ЦСКА выстоял во втором тайме
"В перерыве был разговор на повышенных тонах, потому что мы не должны пропускать такие мячи, так и еще под занавес тайма", - сказал после матча Дзюба. Видимо, серьезные слова Семака зарядили игроков "Зенита" на второй тайм, за семь минут "Зенит" создал три опасных момента. Ситуация для армейцев усугубилась на 54-й минуте, когда главный арбитр встречи Михаил Вилков показал вторую желтую карточку Бийолу, полузащитник получил первое предупреждение на 51-й минуте. Поток моментов продолжился, на 57-й минуте прекрасную возможность упустил Дзюба после передачи на линию вратарской, нападающий отправил мяч слишком далеко от ворот.
Армейцы стали чаще допускать ошибки в обороне, что только облегчало работу атакующей линии петербуржцев, которая постоянно напрягала защитников ЦСКА. К середине второго тайма Гончаренко решил усилить линию защиты, выпустив вместо полузащитника Ильзата Ахметова защитника Кирилла Набабкина. А вот Семак наоборот бросил все силы на атаку, и на поле появился атакующий хавбек Олег Шатов вместо защитника Вячеслава Караваева, спустя еще несколько минут специалист выпустил Александра Ерохина.
"Зенит" постоянно находился возле штрафной площади красно-синих, хозяева забрасывали мяч на Дзюбу, проводили комбинации через пас низом, но мяч по-прежнему не шел в ворота. В итоге клубу из Санкт-Петербурга удалось преобразовать преимущество в заслуженный гол, Дзюба сделал передачу в центр штрафной площади на Ерохина, и полузащитник отправил мяч в дальний угол, сделав счет равным 1:1.
Петербуржцы упускали момент за моментом и никак не могли забить второй мяч. На 84-й минуте Азмун прямой ногой ударил защитника Хёрдура Магнуссона, однако Вилков показал нападающему только желтую карточку. После этого эпизода между игроками стали возникать стычки, у футболистов не выдерживали эмоции. Уже в добавленное ко второму тайму время "Зенит" имел несколько возможностей вырвать победу, но до финального свистка счет остался прежним, игра завершилась вничью - 1:1.
Бийол удален несправедливо
Несмотря на то, что команды продемонстрировали качественный футбол, главным объектом обсуждения после матча стал Вилков, его решения вызывали много вопросов. Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов в беседе с ТАСС заявил, что судья должен был удалить Азмуна не только в эпизоде с нарушением на Магнуссоне, но еще в середине первого тайма, когда иранец шипами наступил на икру полузащитника ЦСКА Ивана Облякова. "В первом случае он сделал вид, что вообще ничего не было, если увидел, но ничего не сделал - значит испугался удалять на седьмой минуте. В концовке был точно такой же эпизод, хамский, Азмун заслуживал только красной карточки, это подчеркивает, что судья несправедливо относится к участникам матча", - заявил собеседник ТАСС.
Хусаинов также уверен в том, что Вилков несправедливо удалил Бийола. В эпизоде со вторым предупреждением и последовавшим за ним удалением он ногой задел голову хавбека соперников Вильмара Барриоса, который головой пытался сыграть в мяч, который обрабатывал соперник. "На мой взгляд, удаление не справедливое, футбол происходит от английских слов foot и ball, "нога" и "мяч". В этом эпизоде игрок ЦСКА Бийол пытался сыграть в мяч, который находился ниже уровня головы, на уровне груди", - отметил бывший арбитр, добавив, что Барриос выскочил из-за спины и сыграл "головой в мяч опасно по отношению к себе".
"Было ожидание, что арбитр не будет вмешиваться в ход игры своими решениями. К сожалению, надежды не оправдались", - заключил Хусаинов.
На послематчевой пресс-конференции Гончаренко более мягко высказался о работе главного арбитра. "Это тот случай, когда не надо мешать командам, во втором тайме темп взвинтился, "Зенит" большими силами пошел бы вперед. У нас было бы больше возможностей для контратак, поэтому не стоило удалять Бийола, тем более, что фол не самый очевидный, а стоило дать командам разбираться самим", - заявил специалист.
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментирует действия своего коллеги на ближайшем брифинге с журналистами. Но с каждым туром становится все яснее, что количество ошибок, совершенных арбитрами в первой половине сезона, требует серьезных изменений в работе российского судейства.
"Зенит" недоволен результатом
Семак на послематчевой пресс-конференции заявил, что ничейный результат не является удовлетворительным для "Зенита". "Есть разочарование от результата, хотелось бы более живой игры. Вся команда была в штрафной площади, естественно [оборону ЦСКА] нужно было вскрывать через фланги, мы создавали хорошие моменты с фланга, были и дальние удары. И то, и другое мы неплохо делали, но, к сожалению, не удалось забить второй мяч. Шатов хорошо вышел, обострял, двигался хорошо, ребята сделали все для победы, но этого не хватило", - заявил главный тренер "Зенита".
Со словами наставника согласились Дзюба и Дуглас Сантос. "Сегодня мы доминировали, но, к сожалению, не смогли забить свои моменты, пропустили необязательный гол, несвойственный для нас. Мы скорее потеряли два очка, нежели приобрели одно", - сказал Дзюба, отметив самоотверженную игру ЦСКА. "Мы играли лучше, атаковали больше, к сожалению, забили только один раз, ЦСКА играл в пять защитников, поэтому возникали трудности, чтобы доставить мяч вперед", - добавил Сантос.
Гончаренко заметил, что его подопечные имели шансы забить второй мяч, играя в меньшинстве. "Мы приехали не отсиживаться в обороне, мы искали свои шансы, у нас были возможности забить второй гол, даже играя в меньшинстве. Может быть, мастерства, может быть, сил не хватило. В любом случае мы должны играть на победу", - сказал наставник армейцев.
Магнуссон считает, что его партнеры имеют право гордиться своей игрой. "Мы очень хорошо играли в обороне в первом тайме, во второй половине встречи зенитовцы создали больше моментов, когда у нас стало на одного игрока меньше. Я горд тем, как команда смогла справиться с этой сложной ситуацией. Мы играли против тяжелого соперника, поэтому мы должны быть горды тем, как сыграли сегодня, и поблагодарить наших фанатов, которые приехали поддержать нас", - добавил футболист.
"Это будет для нас уроком перед матчем с "Лейпцигом", - заключил Дзюба. "Зениту" предстоит в среду провести домашний матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига", в прошлой игре петербуржцы проиграли со счетом 1:2. ЦСКА в четверг отправится в Венгрию, где сыграет с "Ференцварошем" на той же стадии Лиги Европы.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка после 15 матчей, ЦСКА идет пятым с 27 очками. Ранее в субботу ближайший преследователь петербургского клуба московский "Локомотив" (30 очков) на выезде сыграл вничью с "Уфой" (1:1), благодаря этому результату "Зенит" стал лучшим по итогам первого круга чемпионата России сезона-2019/20. В следующем туре 10 ноября РПЛ команда Семака сыграет на выезде с тульским "Арсеналом", в этот же день ЦСКА в гостях встретится с "Сочи".