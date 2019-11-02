Выстояли вопреки всему. ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с "Зенитом" в матче РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. ЦСКА добился ничейного результата в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Встреча прошла на "Газпром Арене" и завершилась со счетом 1:1. Мало кто верил в то, что ЦСКА сможет увезти очки из Петербурга, болельщики клуба находят мало поводов для радости в последнее время - команда Виктора Гончаренко лишь раз взяла верх в октябре, вырвав победу у "Уфы" (1:0) на последних секундах в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. Кадровые проблемы, возможно, будут меньше сказываться на игре армейцев, поскольку в строй вернулись защитники Кирилл Набабкин и Георгий Щенников, но у ЦСКА по-прежнему травмированы защитник Виктор Васин, а также полузащитники Дмитрий Ефремов и Алан Дзагоев. В последних матчах красно-синие зачастую демонстрировали активный, но нерезультативный футбол - армейцы испытывали серьезные проблемы с реализацией, а неорганизованные действия в обороне приводили к пропущенным мячам. "Зенит" показывал стабильный футбол и заслуженно лидировал в турнирной таблице перед игрой с ЦСКА, имея в активе 32 очка. Петербуржцы побеждали на протяжении трех последних игр и не имели серьезных кадровых проблем в отличие от своего соперника. Всего же сине-бело-голубые провели в октябре шесть матчей - помимо трех побед в РПЛ, клуб из Санкт-Петербурга по разу выиграл и проиграл в Лиге чемпионов, а также разгромил "Томь" в 1/8 финала Олимп - Кубка России со счетом 4:0. "Зенит" выглядел явным фаворитом перед матчем с ЦСКА, но в итоге клубу из Санкт-Петербурга не удалось добиться победы.

Автор победного гола в матче против "Уфы" Яка Бийол получил шанс помочь своей команде с первых минут. Также Гончаренко вернул в стартовый состав защитника Марио Фернандеса, хавбека Николу Влашича, ставшего автором забитого мяча, и нападающего Федора Чалова. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выставил свои сильнейших футболистов на поле, в игре прошлого тура с самарскими "Крыльями Советов" (2:0) специалист оставил в запасе Артема Дзюбу. Трибуны начали наполняться еще за два часа до начала встречи, которое было назначено на 20:00 мск. До стартового свистка зрители уже могли увидеть противостояние двух фанатских трибун, на мощную поддержку "Зенита" своими "зарядами" отвечала армия фанатов ЦСКА в составе 3 тыс. человек. Всего на матче присутствовал 48 141 зритель. Активные болельщики петербургского клуба разместили баннер с надписью "Балансирующие на грани" и изображением человека, идущего по канату. Перед стартовым свистком Юрий Жирков получил приз РПЛ за лучший гол в октябре, забитый в игре прошлого тура против самарских "Крыльев Советов" (0:2), награду вручал бывший футболист и тренер петербургского клуба Вадим Хроповицкий. Также награду лучшему футболисту лиги по итогам месяца получил Дзюба, в трех матчах чемпионата России в октябре нападающий забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Гол в концовке тайма В начале встречи зрители могли потерять интерес к игре, потому что она получалась чересчур спокойной. "Зенит" владел преимуществом, но практически ни одной атаки не мог довести до конца, а ЦСКА удалось дойти до штрафной площади хозяев только на восьмой минуте. В первые десять минут складывалось ощущение, что команды вышли на поле беречь силы.

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Переломным моментом можно считать неудачный удар нападающего "Зенита" Сердара Азмуна после розыгрыша углового. После этого эпизода атаки петербуржцев стали набирать обороты, сине-бело-голубые двигались быстрее своего соперника, что приводило к брешам в обороне ЦСКА. Болельщики увидели несколько отлично разыгранных комбинаций в исполнении хозяев поля, но все они не завершались точными ударами. Конечно, не только реализация своих моментов мешала клубу из Санкт-Петербурга забить гол - великолепный матч провел вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который выручил армейцев в нескольких эпизодах на последних минутах первого тайма. Вероятно, уверенная игра капитана взбодрила партнеров по команде, и вот в компенсированное время Влашич воспользовался нерасторопными действиями защитников "Зенита", вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол. В итоге команды ушли на перерыв при счете 1:0, а ЦСКА стал первой командой в текущем сезоне, которой удалось забить подопечным Семака в первом тайме. ЦСКА выстоял во втором тайме "В перерыве был разговор на повышенных тонах, потому что мы не должны пропускать такие мячи, так и еще под занавес тайма", - сказал после матча Дзюба. Видимо, серьезные слова Семака зарядили игроков "Зенита" на второй тайм, за семь минут "Зенит" создал три опасных момента. Ситуация для армейцев усугубилась на 54-й минуте, когда главный арбитр встречи Михаил Вилков показал вторую желтую карточку Бийолу, полузащитник получил первое предупреждение на 51-й минуте. Поток моментов продолжился, на 57-й минуте прекрасную возможность упустил Дзюба после передачи на линию вратарской, нападающий отправил мяч слишком далеко от ворот.

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Армейцы стали чаще допускать ошибки в обороне, что только облегчало работу атакующей линии петербуржцев, которая постоянно напрягала защитников ЦСКА. К середине второго тайма Гончаренко решил усилить линию защиты, выпустив вместо полузащитника Ильзата Ахметова защитника Кирилла Набабкина. А вот Семак наоборот бросил все силы на атаку, и на поле появился атакующий хавбек Олег Шатов вместо защитника Вячеслава Караваева, спустя еще несколько минут специалист выпустил Александра Ерохина. "Зенит" постоянно находился возле штрафной площади красно-синих, хозяева забрасывали мяч на Дзюбу, проводили комбинации через пас низом, но мяч по-прежнему не шел в ворота. В итоге клубу из Санкт-Петербурга удалось преобразовать преимущество в заслуженный гол, Дзюба сделал передачу в центр штрафной площади на Ерохина, и полузащитник отправил мяч в дальний угол, сделав счет равным 1:1. Петербуржцы упускали момент за моментом и никак не могли забить второй мяч. На 84-й минуте Азмун прямой ногой ударил защитника Хёрдура Магнуссона, однако Вилков показал нападающему только желтую карточку. После этого эпизода между игроками стали возникать стычки, у футболистов не выдерживали эмоции. Уже в добавленное ко второму тайму время "Зенит" имел несколько возможностей вырвать победу, но до финального свистка счет остался прежним, игра завершилась вничью - 1:1. Бийол удален несправедливо Несмотря на то, что команды продемонстрировали качественный футбол, главным объектом обсуждения после матча стал Вилков, его решения вызывали много вопросов. Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов в беседе с ТАСС заявил, что судья должен был удалить Азмуна не только в эпизоде с нарушением на Магнуссоне, но еще в середине первого тайма, когда иранец шипами наступил на икру полузащитника ЦСКА Ивана Облякова. "В первом случае он сделал вид, что вообще ничего не было, если увидел, но ничего не сделал - значит испугался удалять на седьмой минуте. В концовке был точно такой же эпизод, хамский, Азмун заслуживал только красной карточки, это подчеркивает, что судья несправедливо относится к участникам матча", - заявил собеседник ТАСС.

Хусаинов также уверен в том, что Вилков несправедливо удалил Бийола. В эпизоде со вторым предупреждением и последовавшим за ним удалением он ногой задел голову хавбека соперников Вильмара Барриоса, который головой пытался сыграть в мяч, который обрабатывал соперник. "На мой взгляд, удаление не справедливое, футбол происходит от английских слов foot и ball, "нога" и "мяч". В этом эпизоде игрок ЦСКА Бийол пытался сыграть в мяч, который находился ниже уровня головы, на уровне груди", - отметил бывший арбитр, добавив, что Барриос выскочил из-за спины и сыграл "головой в мяч опасно по отношению к себе". "Было ожидание, что арбитр не будет вмешиваться в ход игры своими решениями. К сожалению, надежды не оправдались", - заключил Хусаинов. На послематчевой пресс-конференции Гончаренко более мягко высказался о работе главного арбитра. "Это тот случай, когда не надо мешать командам, во втором тайме темп взвинтился, "Зенит" большими силами пошел бы вперед. У нас было бы больше возможностей для контратак, поэтому не стоило удалять Бийола, тем более, что фол не самый очевидный, а стоило дать командам разбираться самим", - заявил специалист. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментирует действия своего коллеги на ближайшем брифинге с журналистами. Но с каждым туром становится все яснее, что количество ошибок, совершенных арбитрами в первой половине сезона, требует серьезных изменений в работе российского судейства. "Зенит" недоволен результатом Семак на послематчевой пресс-конференции заявил, что ничейный результат не является удовлетворительным для "Зенита". "Есть разочарование от результата, хотелось бы более живой игры. Вся команда была в штрафной площади, естественно [оборону ЦСКА] нужно было вскрывать через фланги, мы создавали хорошие моменты с фланга, были и дальние удары. И то, и другое мы неплохо делали, но, к сожалению, не удалось забить второй мяч. Шатов хорошо вышел, обострял, двигался хорошо, ребята сделали все для победы, но этого не хватило", - заявил главный тренер "Зенита".

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