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Серия Гран-при по фигурному катанию

Плющенко: Косторная победой на этапе Гран-при во Франции сделала шаг вперед

Второе место на этапе в Гренобле заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова
Евгений Плющенко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Евгений Плющенко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 3 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная сделала большой шаг вперед, выиграв первый для себя взрослый этап серии Гран-при во французском Гренобле. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы Евгений Плющенко.

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В субботу Косторная выиграла этап Гран-при во Франции с общей суммой 236,00 балла. Фигуристка исполнила в короткой и произвольной программах три тройных акселя. Второе место заняла россиянка Алина Загитова (216,06), третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).

"Косторная сделала рывок вперед - прекрасно выполнила тройные аксели, причем три раза (один - в короткой программе, два - в произвольной - прим. ТАСС), и вообще она катается великолепно, она многим нравится, - сказал Плющенко. - Она, считаю, сделала большой шаг вперед. Если она еще и четверной добавит, с ней будет очень тяжело бороться. Ее катание, ее скольжение, ее техничность, вращения - все на высшем уровне".

"Что касается Алины, то просто надо продолжать работать, она будет и дальше трудиться и тренироваться, - добавил собеседник агентства. - Все будет нормально, она снова войдет в свою привычную форму, это только начало сезона, ничего страшного".

Также Плющенко отметил, что темп сезону задала российская фигуристка Александра Трусова, выигравшая ранее свой первый взрослый этап Гран-при в канадском Келоуне с мировыми рекордами в произвольной программе и по сумме баллов.

Теги
Плющенко, Евгений ВикторовичСерия Гран-при по фигурному катанию
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