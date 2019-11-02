Россиянин Елистратов стал первым на дистанции 1500 м на этапе КМ по шорт-треку в США

ТАСС, 3 ноября. Российский шорт-трекист Семен Елистратов занял первое место на дистанции 1500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Российский спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 16,025 секунды. Вторым стал южнокореец Ким Дон Вук (2.16,118), третьим - россиянин Александр Шульгинов (2.16,138).

Елистратов является олимпийским чемпионом Сочи-2014 и бронзовым призером Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, а также чемпионом мира 2015 года и десятикратным чемпионом Европы. Шульгинов является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити завершится в ночь на понедельник.