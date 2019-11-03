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НХЛ

"Флорида" обыграла "Детройт" в матче НХЛ. Бобровский впервые в сезоне отстоял "на ноль"

Российский голкипер отразил все 22 броска по своим воротам
Описание
© AP Photo/Lynne Sladky

ТАСС, 3 ноября. "Флорида" победила "Детройт" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Бретт Коннолли (4-я минута), Александр Барков (17) и Джонатан Юбердо (27, 51).

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский, который перешел в клуб в межсезонье, оформил 34-й шатаут в карьере и первый в сезоне, отразив все 22 броска по своим воротам, и одержал шестую победу в сезоне. Он был признан второй звездой матча, первой стал Юбердо, третьей - Барков. Форвард "Флориды" Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.

"Флорида" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 14 игр. "Детройт" идет на 15-м месте с девятью очками после 15 встреч.

В следующем матче "Флорида" 8 ноября примет "Вашингтон", "Детройт" 5 ноября дома сыграет с "Нэшвиллом".

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