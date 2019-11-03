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НХЛ

"Сент-Луис" в овертайме победил "Миннесоту" в матче НХЛ. Барбашев отметился передачей

Встреча завершилась со счетом 4:3

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "Миннесота" проиграла "Сент-Луису" в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Макензи Макихерн (5-я минута), Карл Гуннарссон (15), Сэмми Блэис (47) и Райан О'Райлли (63). У проигравших отличились Маркус Фолиньо (3), Кевин Фиала (22) и Матч Цукарелло (25).

Российский форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в нынешнем сезоне 4 очка (0 шайб +4 передачи).

"Сент-Луис" одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 21 очко после 15 игр. "Миннесота" потерпела третье поражение кряду и идет 13-й с девятью очками после 14 встреч.

В следующем матче "Сент-Луис" 6 ноября в гостях сыграет с "Ванкувером", "Миннесота" в этот же день на выезде встретится с "Сан-Хосе".

В другом матче дня "Аризона" на своей площадке победила "Колорадо" со счетом 3:0.

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