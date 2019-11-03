Боксеры Ковалев и Альварес повторно уложились в вес

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянин Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес успешно прошли дополнительное взвешивание перед поединком. Об этом ТАСС заявили в команде россиянина.

В субботу Ковалев только со второй попытки уложился в необходимый вес - 79,38 кг, Альварес прошел взвешивание с первой попытки. Поединок, на кону которого будет стоять пояс WBO, пройдет позже в воскресенье.

"Оба боксера показали необходимый вес и уложились в лимит повторного взвешивания - 84 кг (данный лимит сделан из-за перехода Альвареса через две весовые категории - прим. ТАСС), - сказал собеседник агентства. - Дополнительное взвешивание было положено по контракту. Оба бойца не должны были превышать вес 84 кг, иначе их ждали бы санкции".

На счету Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. В активе Альвареса 52 победы (35 нокаутом), одно поражение и две ничьи.