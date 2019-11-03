Поединок Ковалев - Альварес задерживается из-за UFC

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом задерживается из-за турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

В главном поединке турнира UFC 244, который проходит в Нью-Йорке, встречаются американцы Нейт Диас и Хорхе Масвидаль. Их поединок начался несколько минут назад.

"Изначально будет показан в зале финальный бой турнира UFC 244. Потом начнется основной боксерский поединок", - сказал собеседник агентства.

Бой Ковалев - Альварес пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Как передает корреспондент ТАСС с места событий, зрители покидают зал и не смотрят главный бой турнира UFC.