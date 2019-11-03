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Российский боксер Ковалев проиграл Альваресу и расстался с поясом чемпиона мира WBO

Россиянин уступил нокаутом в 11-м раунде
Сергей Ковалев и Сауль Альварес Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Ковалев и Сауль Альварес
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ковалев не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

Первоначально предполагалось, что Альварес, уступающий сопернику по габаритам и в размахе рук, будет идти вперед и рассчитывать на атаки в ближнем бою, тогда как россиянин уйдет на дистанцию и будет работать на контратаках. Но в первом раунде мексиканец отдал инициативу россиянину и позволил тому действовать первым номером. В стартовом раунде Ковалев действовал активнее, но редко пробивал оборону соперника.

В дальнейшем мексиканец стал действовать активнее и уже сам стал идти вперед, но Ковалев по-прежнему первым начинал атаки и больше работал на острие. Первая половина боя прошла примерно в равной борьбе, россиянин был активнее, но мексиканец бил точнее.

Седьмой и восьмой раунды прошли при преимуществе Ковалева, и показалось, что мексиканец стал уставать и физически "подсел". Однако затем стало заметно, что больше устал россиянин, тогда как Альварес выглядел свежее противника. В 10-м раунде россиянин уже с трудом передвигался по рингу и больше задерживался у канатов и в углу, чем Альварес успешно пользовался.

В 11-м раунде наступила развязка. Мексиканец сильным ударом потряс Ковалева, после чего мощным боковым справа отправил его на настил ринга. Рефери не стал открывать счет и зафиксировал победу Альвареса.

Четвертое поражение Ковалева

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Россиянин мог раньше встретиться с Альваресом, но отклонил его предложение, поскольку у него уже был запланирован поединок против обязательного претендента британца Энтони Ярда в Челябинске 24 августа. Ковалев выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

Для российского боксера это был уже третий поединок против представителя мировой элиты профессионального бокса. Два предыдущих, против американца Андре Уорда, Ковалев также проиграл - в ноябре 2016 года по очкам судейским решением и в июне 2017 года - техническим нокаутом в восьмом раунде. После этого россиянин вернул пояс чемпиона мира WBO, победив украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде, и защитил титул, выиграв у соотечественника Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде.

А затем расстался с поясом, неожиданно проиграв колумбийцу Элейдеру Альваресу нокаутом в седьмом раунде. В бою-реванше россиянину удалось победить противника по очкам и вернуть пояс. Всего в послужном списке 36-летнего Ковалева теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

Альварес стал чемпионом мира в четвертой весовой категории. Ранее он становился сильнейшим в весовых категориях до 69,9 кг, до 72,6 и до 76,2 кг. Ради поединка с Ковалевым мексиканцу пришлось подняться на две весовые категории по сравнению с предыдущим боем.

Этот поединок стал третьим для мексиканского боксера по контракту со стриминговым сервисом DAZN на рекордную для мирового спорта сумму в $365 млн, который он подписал в октябре прошлого года. Соглашение рассчитано на 11 поединков до 2023 года. В дебютном бою по этому контракту Альварес в декабре прошлого года победил британца Рокки Филдинга техническим нокаутом в третьем раунде и стал чемпионом мира в третьей весовой категории, завоевав пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 76,2 кг. А в мае нынешнего года выиграл у американца Дэниела Джейкобса по очкам и объединил три титула чемпиона мира в весовой категории до 72,6 кг, защитив пояса WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевав титул Международной боксерской федерации (IBF).

Ковалев получит $12 млн, Альварес - почти в 3 раза больше

До этого Альварес провел два поединка против казахстанца Геннадия Головкина. Первый завершился вничью, второй - победой мексиканца решением судей. В послужном списке 29-летнего Альвареса теперь 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

Гарантированный гонорар за этот бой Альвареса составит $35 млн, Ковалева - $12 млн, доходы могут возрасти за счет продажи прав на рекламу и телетрансляции.

На данный момент двое россиян владеют титулами чемпиона мира: Дмитрий Бивол (пояс суперчемпиона WBA, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (IBF, вес до 79,38 кг).

Теги
БоксБой Ковалев - Альварес
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Бой Ковалев - Альварес
Боксер Ковалев заработал более $3 млн за бой с Альваресом
Гонорар мексиканца, по неофициальным данным, составит более $30 млн
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