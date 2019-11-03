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Бой Ковалев - Альварес

Боксер Альварес назвал победу над Ковалевым самой важной в карьере

Мексиканец победил нокаутом в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO
Сауль Альварес Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сауль Альварес
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес назвал победу над россиянином Сергеем Ковалевым самой главной в карьере. Об этом мексиканец заявил журналистам.

Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Это был очень трудный бой, но мы знали, что и как будет. Я сделал историю, это самая важная победа в карьере. Я очень уважаю своего соперника, он провел хороший бой", - сказал Альварес.

Альварес стал чемпионом мира в четвертой весовой категории. Ранее он становился сильнейшим в весовых категориях до 69,9 кг, до 72,6 и до 76,2 кг. В послужном списке 29-летнего мексиканца теперь 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

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Бой Ковалев - Альварес
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