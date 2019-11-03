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Бой Ковалев - Альварес

Боксер Ковалев не собирается завершать карьеру

36-летний россиянин проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу
Сергей Ковалев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Ковалев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев не собирается завершать карьеру после поражения от мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Эгис Климас.

Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Конечно, он не собирается завершать карьеру. Мы собираемся вернуть свой титул", - сказал Климас.

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

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Бой Ковалев - Альварес
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