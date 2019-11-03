Боксер Ковалев заработал более $3 млн за бой с Альваресом

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев заработал более $3 млн за бой против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Общая сумма будет более $3 млн, о которых писали", - сказал собеседник агентства.

Гонорар Альвареса, по неофициальным данным, составит более $30 млн.