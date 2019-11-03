Российский боксер Ковалев вернется на ринг после отдыха

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев вернется на ринг после того, как отдохнет после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом ТАСС сообщил тренер россиянина американец Бадди Макгирт.

Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Сергей полностью выполнил весь план на бой. Такое [проигрыш нокаутом] случается, к сожалению. Сергей еще молод и будет готов вернуться на ринг, как только отдохнет", - сказал Макгирт.

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.