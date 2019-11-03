Ковалев может провести бой в России в 2020 году

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Федерация бокса России предложит Сергею Ковалеву провести бой в России в следующем году. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Ранее в воскресенье Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Да, конечно, будем предлагать провести бой в России. Серега молодец, красивые бои показывает. Вот как приедет, обсудим с ним все. В следующем году этот бой мог бы состояться", - сказал Кремлев.

Боксер, преимущественно выступающий в США, в своей карьере провел четыре поединка в России. В последнем из них, прошедшем в Челябинске в августе этого года, Ковалев выиграл у британца Энтони Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде. Всего на счету 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.