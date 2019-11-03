Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бой Ковалев - Альварес

Ковалев извинился за поражение от Альвареса

Мексиканец нокаутировал россиянина в 11-м раунде

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев извинился за поражение в поединке против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС заявила промоутер россиянина Кэти Дува.

Ранее в воскресенье Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Сергей попросил прощения за поражение. Но ему, по сути, не за что извиняться, он сделал все, что от него зависело", - сказала Дува.

На момент остановки боя Альварес выигрывал по очкам - двое судей отдавали ему предпочтение со счетом 96:94, третий выставил ничейные оценки - 95:95.

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

Теги
Бой Ковалев - Альварес
Реклама на ТАСС
Бой Ковалев - Альварес
Цзю: российский боксер Ковалев не смог реализовать план на бой с Альваресом
Бывший абсолютный чемпион мира считает, что россиянину не хватило "физики" в поединке с мексиканцем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС