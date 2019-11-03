Ковалев извинился за поражение от Альвареса

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев извинился за поражение в поединке против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС заявила промоутер россиянина Кэти Дува.

Ранее в воскресенье Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Сергей попросил прощения за поражение. Но ему, по сути, не за что извиняться, он сделал все, что от него зависело", - сказала Дува.

На момент остановки боя Альварес выигрывал по очкам - двое судей отдавали ему предпочтение со счетом 96:94, третий выставил ничейные оценки - 95:95.

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.