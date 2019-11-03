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Бой Ковалев - Альварес

Бивол: Ковалеву помешала усталость в бою с Альваресом

Россиянин расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации, проиграв мексиканцу нокаутом в 11-м раунде

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Усталость помешала российскому боксеру Сергею Ковалеву в поединке против мексиканца Сауля Альвареса. Такое мнение ТАСС высказал суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг Дмитрий Бивол.

Ранее в воскресенье Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Встретился бы Ковалев с тем же Альваресом четыре года назад - все могло быть по-другому. Сейчас было видно, что Сергей устал. Он не так давно боксировал, да и годы не те", - сказал Бивол.

Предыдущий поединок Ковалев провел в Челябинске в августе этого года, выиграв у британца Энтони Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. На данный момент двое россиян владеют титулами чемпиона мира: Бивол и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, вес до 79,38 кг).

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Бой Ковалев - Альварес
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