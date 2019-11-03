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Бой Ковалев - Альварес

Боксер Ковалев назвал усталость причиной поражения в поединке с Альваресом

Россиянин признался, что не успел восстановиться после последнего боя
Сергей Ковалев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Ковалев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что чувствовал усталость после шестого раунда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, так как не успел восстановиться после прошлого боя. Об этом Ковалев рассказал журналистам на пресс-конференции после поединка.

Ранее в воскресенье Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. Прошлый поединок россиянин провел 24 августа в Челябинске, победив британца Энтони Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Я устал после шестого раунда. Не успел восстановиться после моего последнего поединка, он был совсем недавно. Знаю, что еще могу объединить все титулы в полутяжелом весе. Я все еще готов к этому", - заявил боксер.

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

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Бой Ковалев - Альварес
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