Юрзинов-младший сообщил, что тренерский штаб ХК "Трактор" изменится

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Новый главный тренер челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" Владимир Юрзинов-младший отметил, что с его приходом претерпит изменения и тренерский штаб команды. Об этом Юрзинов-младший сообщил ТАСС в воскресенье по телефону.

В субботу Юрзинов-младший сменил на посту главного тренера "Трактора" Петериса Скудру, в штаб которого входили Алексей Тертышный, Александр Завьялов, Алексей Чикалин и Андрей Царев. После 27 игр команда из Челябинска занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 22 очка.

"Изменения в тренерском штабе будут. Я сейчас занимаюсь вопросом его формирования", - сказал Юрзинов-младший.

В следующем матче "Трактор" 12 ноября встретится в гостях с магнитогорским "Металлургом". "Очень хорошо, что во время паузы будет время познакомиться с командой, не хотелось бы совсем с корабля на бал. Будет возможность пообщаться с ребятами, вникнуть и разобраться, в чем причина результатов, и заниматься своей работой. Детально я пока не могу сказать, что не получалось, мне нужно приехать и посмотреть, и только потом можно будет делать какие-то выводы", - отметил Юрзинов-младший.

"Я смотрел матчи многих команд в этом сезоне, конкретно на "Тракторе" не сконцентрировался. Примерное представление имею, знаю, что в команде сейчас много травмированных (Ник Бэйлен, Томаш Гика, Алексей Кручинин, Антон Глинкин, Эндрю Кэйлоф, Андрей Попов и Кристиан Томас). Команда была неплохо укомплектована летом, есть ряд известных игроков, думаю, что мне легко будет разобраться на месте и посмотреть конкретно по тактике и другим вопросам. Я полечу в Челябинск через несколько дней и там уже буду работать", - добавил собеседник агентства.

Последним клубом 54-летнего специалиста была новосибирская "Сибирь", которая в сезоне-2017/18 стала девятой на Востоке по итогам регулярного чемпионата, не сумев выйти в плей-офф. Также Юрзинов-младший тренировал ярославский "Локомотив", воскресенский "Химик", нижегородское "Торпедо", череповецкую "Северсталь", уфимский "Салават Юлаев" и пекинский "Куньлунь". Лучшим достижением тренера является выход в полуфинал Кубка Гагарина с "Салаватом Юлаевым" по итогам сезона-2013/14.