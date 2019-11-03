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КХЛ

Контракт Юрзинова-младшего с ХК "Трактор" рассчитан до конца сезона-2019/20

Тренер отметил, что согласился на предложение челябинского клуба без раздумий
Владимир Юрзинов - младший Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Владимир Юрзинов - младший
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Контракт нового главного тренера челябинского "Трактора" Владимира Юрзинова-младшего с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил сам Юрзинов-младший.

В субботу Юрзинов-младший сменил на посту главного тренера "Трактора" Петериса Скудру. После 27 игр команда из Челябинска занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 22 очка.

"Контракт рассчитан до конца сезона, - сказал Юрзинов-младший. - Для того, чтобы решать какие-то задачи, нужно попасть в плей-офф. Будем готовиться на каждый матч, потому что достаточно игр сыграно и положение не самое лучшее. Поэтому надо на каждый матч настраиваться и играть на победу".

В субботу "Трактор" уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. "Мне позвонили сразу после игры вчера вечером и предложили возглавить "Трактор", я, не раздумывая, согласился, потому что люблю свою работу. "Трактор" - хорошая команда с традициями, Челябинск - хоккейный город. Приложу все усилия, чтобы добиться хороших результатов", - отметил Юрзинов-младший.

Последним клубом 54-летнего специалиста была новосибирская "Сибирь", которая в сезоне-2017/18 стала девятой на Востоке по итогам регулярного чемпионата, не сумев выйти в плей-офф. Также Юрзинов-младший тренировал ярославский "Локомотив", воскресенский "Химик", нижегородское "Торпедо", череповецкую "Северсталь", уфимский "Салават Юлаев" и пекинский "Куньлунь". Лучшим достижением тренера является выход в полуфинал Кубка Гагарина с "Салаватом Юлаевым" по итогам сезона-2013/14.

В следующем матче "Трактор" 12 ноября встретится в гостях с магнитогорским "Металлургом".

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