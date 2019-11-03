Директор "Автомобилиста": хоккеист Дацюк в последних матчах обрел себя

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Нападающий "Автомобилиста" Павел Дацюк в последних встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нашел свою игру. Такое мнение ТАСС по телефону высказал директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков.

41-летний Дацюк пропустил девять первых матчей сезона из-за травмы. После этого он принял участие в 12 встречах и набрал 4 (2 гола + 2 голевые передачи) очка. В последних двух играх с "Барысом" (4:3 в овертайме) и "Трактором" (5:3) на счету Дацюка две заброшенные шайбы и одна голевая передача.

"У Павла хороший отрезок, он обретает себя. Мы в Павла верим, человеку, который пропустил полгода, нужно было время, чтобы обрести игровые кондиции. Мы рады, что он не просто забивает и отдает, а делает это в шикарном стиле", - отметил Рябков.

Перед игрой с "Барысом" "Автомобилист" потерпел семь поражений подряд. "У нас команда состоит не из одного Павла, всем надо посмотреть на самим себя. Проблема была общекомандная, в первую очередь связанная с организацией игры. Как только эти аспекты чуть-чуть подлатали, результат пошел, с Павлом это никак не связано", - сказал Рябков.

"Автомобилист" занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 26 очков в 24 матчах. В следующем матче команда из Екатеринбурга 13 ноября примет "Сочи".