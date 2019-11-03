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КХЛ

Директор ХК "Автомобилист": Мартемьянов заслужил доверие результатами прошлого сезона

В последних двух встречах регулярного чемпионата КХЛ команда под руководством тренера одержала победы над "Барысом" и "Трактором"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов заслужил доверие руководства клуба за результаты прошлого сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС по телефону рассказал директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков.

"Автомобилист" располагается на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В последних двух встречах команда одержала победы над "Барысом" (4:3 в овертайме) и "Трактором" (5:3). До этого команда потерпела семь поражений подряд и опустилась на последнее место в конференции.

"Я понимаю, что тема тренера хайповая, и звонки (от журналистов) шли буквально после каждой игры. Все люди, которые причастны к результатам "Автомобилиста" в прошлом сезоне, все-таки заслужили того, чтобы им оказали какое-то доверие и по отношению к ним проявили терпение больше, чем по отношению к другим тренерам. Мы должны работать вместе, а все остальное уже будет на усмотрение наших акционеров. Я считаю, что с турнирной точки зрения для "Автомобилиста" еще ничего не потеряно, и мы продолжаем в спокойном режиме готовиться к продолжению чемпионата после паузы на Кубок Карьяла", - отметил Рябков.

"Рано говорить о том, что кризис позади. Кризис - это понятие очень умозрительное и философское. Да, у нас была неудачная серия, а до этого была удачная серия, и когда она шла, у меня тоже спрашивали, как мы к этому относимся. Серии значения не имеют, каждый новый матч надо выходить и настраиваться, неважно выиграл ты или проиграл, только следующие матчи покажут в каком мы состоянии", - добавил директор "Автомобилиста".

По итогам прошлого регулярного чемпионата "Автомобилист" занял первое место в Восточной конференции и впервые в истории преодолел первый раунд плей-офф. В четвертьфинале Кубка Гагарина команда из Екатеринбурга уступила "Салавату Юлаеву" со счетом в серии 1-4.

В следующем матче регулярного чемпионата "Автомобилист" 13 ноября примет "Сочи".

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