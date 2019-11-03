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Бой Ковалев - Альварес

Цзю: Ковалеву нет смысла продолжать боксерскую карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира считает, что россиянину не хватило "физики" в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом
Константин Цзю EPA/MICK TSIKAS
Описание
Константин Цзю
© EPA/MICK TSIKAS

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российскому боксеру Сергею Ковалеву не удалось в полной мере реализовать план на поединок с мексиканцем Саулем Альваресом. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю.

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Ранее в воскресенье 36-летний Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Не хватило газа, в боксе за ошибки приходится платить, - сказал Цзю. - Сергей как раз допустил ошибку - ввязался в эту драку и ту тактику, которую они наметили, не до конца исполнил. По моему счету Альварес лидировал по раундам, но последние два можно было бы выиграть, бой был бы очень равный. С моей точки зрения, Ковалеву не хватило "физики".

Также Цзю поделился мнением относительно того, стоит ли Ковалеву продолжать карьеру. "Если мотивация еще есть какая-то, то он может выйти. А так - уже, думаю, нет смысла", - сказал собеседник агентства.

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. На данный момент двое россиян владеют титулами чемпиона мира: Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, вес до 79,38 кг).

Теги
Бой Ковалев - Альварес
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