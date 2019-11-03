Израильский арбитр Гринфельд назначен на матч Лиги чемпионов "Зенит" - "Лейпциг"

ТАСС, 3 ноября. Израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом обслужит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским "Зенитом" и немецким "Лейпцигом". Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Ассистентами главного судьи будут Рой Хассан и Идан Яркони, резервным арбитром - Эйтан Шмулевич. Отвечать за систему видеопомощи арбитрам будут португалец Жоау Пиньейру и израильтянин Рой Рейншрейбер.

Встреча между "Зенитом" и "Лейпцигом" пройдет 5 ноября в Санкт-Петербурге, начало - 20:55 мск.

В турнирной таблице группы G после трех туров "Лейпциг" набрал шесть очков, "Зенит" и французский "Лион" - по четыре, португальская "Бенфика" - три.