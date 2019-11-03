Боксер Ковалев попал в больницу после поединка с Альваресом

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев в целях предосторожности отправлен в больницу после поражения в поединке против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Ранее Ковалев уступил Альваресу в 11-м раунде нокаутом в поединке в Лас-Вегасе и потерял чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"В целях предосторожности Сергея направили в больницу. На всякий случай принято решение провести дополнительную проверку после нокаута", - сказал собеседник агентства.