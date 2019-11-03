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Лига чемпионов

Российский арбитр Карасев рассудит "Валенсию" и "Лилль" в матче футбольной Лиги чемпионов

Встреча пройдет в Испании 5 ноября

ТАСС, 3 ноября. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между испанской "Валенсией" и французским "Лиллем". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного судьи выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром - Сергей Иванов. Отвечать за систему видеопомощи арбитрам будут немец Бастиан Данкерт и россиянин Виталий Мешков.

Встреча группы H пройдет 5 ноября в Испании, начало - в 23:00 мск. После трех туров "Валенсия" набрала 4 очка, "Лилль" - 1, английский "Челси" и голландский "Аякс" - по 6.

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