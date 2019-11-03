Футбольный клуб "Астана" стал самым титулованным в чемпионате Казахстана

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "Астана" со счетом 1:0 обыграла "Тобол" в гостевом матче предпоследнего, 32-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

Гол забил Юрий Логвиненко (37-я минута).

"Астана" набрала 69 очков после 32 матчей и за тур до конца обеспечила себе первое место в национальном первенстве, став недосягаемой для идущего на втором месте "Кайрата", на счету которого 65 очков.

"Астана" в шестой раз в истории стала чемпионом страны и стала самым титулованным клубом. Пять побед на счету "Актобе" и "Иртыша". Также "Астана" дважды становилась серебряным призером казахстанского первенства. Это чемпионство стало для клуба шестым подряд.

В последнем туре первенства "Астана" сыграет с "Иртышом" дома 11 ноября.