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Серия Гран-при по фигурному катанию

Авербух: Косторная является самой сбалансированной фигуристкой в России

По итогам этапа Гран-при в Гренобле спортсменка показала первый результат, обойдя Алину Загитову
Илья Авербух Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Илья Авербух
© Артем Коротаев/ТАСС

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 3 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Алена Косторная, выигравшая свой первый в карьере взрослый этап серии Гран-при во французском Гренобле, на данном этапе является самой сбалансированной спортсменкой в команде. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух.

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По итогам двух программ 16-летняя Косторная получила 236,00 балла. В короткой программе фигуристка исполнила один аксель в три оборота, в произвольной - два (один - в каскаде). Второе место заняла олимпийская чемпионка Пхёнчхана россиянка Алина Загитова, еще одна россиянка Александра Трусова ранее выиграла этап Гран-при в Канаде, выполнив три из четырех заявленных прыжков. Все три спортсменки являются ученицами группы Этери Тутберидзе.

"Хочется поздравить девчонок, Алена выступила блестяще, впервые в жизни вставив тройной аксель в короткую программу и еще два в произвольную и получив за них высокие оценки, - сказал Авербух. - Она впервые в жизни обошла Алину Загитову в короткой программе, могла испугаться, но этого не произошло. Думаю, Алена на данный момент при всех впечатляющих рекордах Трусовой самая сбалансированная фигуристка".

Сравнивая выступления Косторной в Гренобле и Трусовой в Канаде, Авербух отметил: "Косторная, имея в произвольной программе два тройных акселя, уступила всего лишь балл Трусовой с ее четырьмя четверными прыжками. Борьба будет очень серьезной, но Алене уже 16 лет, она уже более сформировавшаяся фигуристка, и на нее уже можно делать определенные ставки и строить прогнозы".

По мнению Авербуха, 15 лет для одиночниц - тот возраст, в котором нужно подождать с выводами: "В этом возрасте находятся Саша и Аня Щербакова, и на данном этапе нужно подождать и посмотреть, как все это будет дальше. Косторная же уже прошла определенный момент, 16 лет - это самый расцвет".

"Что касается Загитовой, то все в один голос говорят, как она повзрослела и похорошела. Она продолжает карьеру, она готовилась, и, уверен, также будет бороться за место в составе сборной. На Гран-при в Гренобле ее жестковато отсудили, компоненты ставили невысокие, показав, что былые заслуги остались в прошлом, специальных бенефитов не будет, и это был очень характерный жест. И по этому поводу испытываешь общую философскую грусть - спортивный век у наших чемпионок достаточно короткий", - подчеркнул Авербух.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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