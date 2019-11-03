Конькобежцы Кулижников и Воронина вошли в состав сборной России на первые этапы Кубка мира

КОЛОМНА /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Павел Кулижников и Наталья Воронина вошли в состав сборной России по конькобежному спорту на первые этапы Кубка мира. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

"В состав сборной России на первые два этапа Кубка мира вошли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Артем Золотарев, Алексей Есин, Денис Юсков, Даниил Беляев, Сергей Трофимов, Михаил Казелин, Михаил Козлов, Александр Румянцев, Руслан Захаров, Данила Семериков, запасной - Егор Юнин. Женскую команду составят Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Ирина Кузнецова, Ирина Аршинова, Елизавета Казелина, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, запасные - Елена Сохрякова и Елена Еранина", - сказала Барышева.

Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет 15-17 ноября в Минске, следующий этап состоится 22-24 ноября в польском Томашуве-Мазовецком.