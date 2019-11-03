Авербух: российским фигуристам будет по силам бороться за подиум ЧМ в Монреале

ГРЕНОБЛЬ /Монреаль/, 3 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Выступления российских одиночников Александра Самарина и Дмитрия Алиева в начале сезона позволяют рассчитывать, что фигуристы смогут побороться за места на подиуме чемпионата мира в Монреале. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух.

Самарин завоевал серебро этапа Гран-при в Гренобле, ранее в на этапе в Лас-Вегасе Алиев стал бронзовым призером.

"Видно, что ребята хорошо поработали в межсезонье, приятно, что они рано начали стартовать на турнирах, показывать свою готовность, - сказал Авербух. - Надеюсь, что они отберутся на финал Гран-при, очень важно, чтобы они туда попали. Думаю, на европейском чемпионате у нас есть шанс вернуть себе подиум, и на чемпионате мира в Монреале можно будет побороться даже за тройку".

Авербух отметил, что российские спортсмены стали конкурентоспособны за счет сложности своих программ: "Саша уже в прошлом сезоне почувствовал уверенность, став вторым на чемпионате Европы. Наши ребята стали конкурентоспособны благодаря сложности программ, пусть у них пока нет уверенности американца Нэтана Чена, но в фигурном катании все очень скоротечно".

Самарину и Алиеву предстоит выступление на московском этапе серии Гран-при, который пройдет 15-17 ноября во дворце спорта "Мегаспорт". Чемпионат мира пройдет с 16 по 22 марта в канадском Монреале.