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Бой Ковалев - Альварес

Боксер Альварес откажется от чемпионского титула, которым владел Ковалев

В команде мексиканского спортсмена сообщили, что он вернется в средний вес
Сауль Альварес Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сауль Альварес
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) после боя с россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом ТАСС сообщили в команде мексиканского спортсмена.

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Ранее Ковалев уступил Альваресу в 11-м раунде нокаутом в поединке в Лас-Вегасе и потерял чемпионский титул по версии WBO.

"Сауль вернется в средний вес", - сказал собеседник агентства.

Альварес после победы над Ковалевым завоевал чемпионский титул в четвертой для себя весовой категории. Ковалев после поединка был направлен в больницу для проведения медицинского обследования.

Теги
Бой Ковалев - Альварес
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