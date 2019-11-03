Боксер Альварес откажется от чемпионского титула, которым владел Ковалев

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) после боя с россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом ТАСС сообщили в команде мексиканского спортсмена.

Ранее Ковалев уступил Альваресу в 11-м раунде нокаутом в поединке в Лас-Вегасе и потерял чемпионский титул по версии WBO.

"Сауль вернется в средний вес", - сказал собеседник агентства.

Альварес после победы над Ковалевым завоевал чемпионский титул в четвертой для себя весовой категории. Ковалев после поединка был направлен в больницу для проведения медицинского обследования.