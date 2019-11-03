РУСАДА стало участником расширенного заседания WADA, правительств и национальных агентств

Заседание, которое прошло в Катовице накануне исполкома WADA, было посвящено роли правительств в поддержке Всемирного антидопингового агентства при внедрении и реализации нового Антидопингового кодекса. Генеральный директор Юрий Ганус и заместитель генерального директора Маргарита Пахноцкая приняли участие в расширенном заседании представителей правительств в WADA - OneVoice.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло участие в расширенном заседании Всемирного антидопингового агентства (WADA), представителей правительств и национальных антидопинговых агентств, которое прошло в воскресенье в польском Катовице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

По словам представителя пресс-службы РУСАДА, Ганус в своем выступлении поднял вопрос поддержания независимости национальных антидопинговых агентств для реализации и сохранения национальных интересов, среди которых защита чистого спорта в стране.

Пахноцкая, в свою очередь, выступила с темой развития международного и национального законодательства для защиты осведомителей, сообщающих о нарушениях правил в сфере спорта и антидопинга. Также заместитель генерального директора затронула тему налаживания продуктивного диалога между правительствами, международными федерациями и национальными антидопинговыми организациями в рамках ведения расследований нарушений антидопинговых правил.

Платформа OneVoice была учреждена представителями органов государственной власти в исполкоме и совете учредителей WADA в качестве механизма постоянной координации с целью облегчения обмена информацией и выработки обоснованных консолидированных позиций по вопросам антидопинга и вопросов, связанных с деятельностью WADA. Платформа облегчает подготовку органов государственной власти к заседаниям исполкома и совета учредителей WADA, координирует обмен мнениями по стратегическим вопросам развития WADA.