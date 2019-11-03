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Единая лига ВТБ

Гендиректор БК "Химки": сроки полного восстановления Мозгова постоянно смещаются

Центровой восстанавливается от травмы колена

ХИМКИ /Московская область/, 3 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой баскетбольного клуба "Химки" Тимофей Мозгов давно тренируется по индивидуальной программе, но сроки его полного восстановления все время смещаются. Об этом ТАСС заявил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

В июле Мозгов подписал однолетний контракт с "Химками". Центровой восстанавливается от повреждения колена, из-за которого пропустил прошлый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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"По Тимофею мы понимали ситуацию, когда подписывали контракт. И сроки его полного восстановления все время переносятся. Мы готовы ждать момента, когда он будет полностью готов. Тимофей уже давно тренируется в индивидуальном режиме, ждем, когда он вернется к команде", - сказал Астахов.

Астахов также подчеркнул, что в лазарете команды находится несколько игроков, включая Мозгова, Криса Крамера и Евгения Валиева, клуб прибавит, когда все будут в строю.

"Химки" со счетом 109:83 обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ в воскресенье. Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 24 очка.

"Перед матчем с УНИКСом команде было предоставлено на день больше отдыха. В начале недели мы обыграли "Панатинаикос" в Евролиге, через день с играли с "Црвеной Звездой", еще через два с УНИКСом, - сказал Астахов. - После неудачи в Сербии собрались с силами, отдохнули и выдали такой результат. Мы все лето готовились к этому, и хорошо, что "ростер" дает возможность тренеру варьировать состав".

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