Гендиректор БК "Химки": сроки полного восстановления Мозгова постоянно смещаются

ХИМКИ /Московская область/, 3 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой баскетбольного клуба "Химки" Тимофей Мозгов давно тренируется по индивидуальной программе, но сроки его полного восстановления все время смещаются. Об этом ТАСС заявил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

"По Тимофею мы понимали ситуацию, когда подписывали контракт. И сроки его полного восстановления все время переносятся. Мы готовы ждать момента, когда он будет полностью готов. Тимофей уже давно тренируется в индивидуальном режиме, ждем, когда он вернется к команде", - сказал Астахов.

Астахов также подчеркнул, что в лазарете команды находится несколько игроков, включая Мозгова, Криса Крамера и Евгения Валиева, клуб прибавит, когда все будут в строю.

"Химки" со счетом 109:83 обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ в воскресенье. Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 24 очка.

"Перед матчем с УНИКСом команде было предоставлено на день больше отдыха. В начале недели мы обыграли "Панатинаикос" в Евролиге, через день с играли с "Црвеной Звездой", еще через два с УНИКСом, - сказал Астахов. - После неудачи в Сербии собрались с силами, отдохнули и выдали такой результат. Мы все лето готовились к этому, и хорошо, что "ростер" дает возможность тренеру варьировать состав".