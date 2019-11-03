Кравцов: Ан на этапе Кубка мира в США показал высокий уровень готовности к сезону

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан показал высокий уровень готовности на первом этапе Кубка мира, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

В ночь на воскресенье Ан занял второе место на дистанции 500 метров и победил в смешанной эстафете в составе сборной России на первом этапе Кубка мира. Также золотую медаль завоевал Семен Елистратов, победивший в забеге на 1500 м.

"Наши ребята очень хорошо открыли сезон в шорт-треке, особенно рад за Виктора Ана. Он продемонстрировал очень высокий уровень подготовки, про его тактические способности и опыт и говорить не надо, Ан очень здорово выступил на 500 метрах и в смешанной эстафете. Семен Елистратов тоже показал хорошую готовность", - сказал Кравцов.

"По первому этапу Кубка мира пока рано делать выводы, все главные старты еще впереди. Но приятно, что начали сезон с такой мажорной ноты. Хочется, чтобы весь сезон прошел в том же ключе, в котором начался первый этап Кубка мира", - добавил собеседник агентства.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити завершится в ночь на понедельник.