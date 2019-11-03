Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1"

ТАСС, 4 ноября. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон в шестой раз в карьере стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

34-летний Хэмилтон занял второе место на Гран-при США, победу в гонке одержал партнер британца по команде финн Валттери Боттас, третьим финишировал голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял десятое место на Гран-при США, позднее он был оштрафован на пять секунд и переместился на 12-ю строчку, его партнер по команде француз Пьер Гасли стал 16-м.

За два этапа до конца сезона Хэмилтон стал недосягаем в личном зачете для Боттаса, который гарантировал себе второе место. В активе Хэмилтона 381 очко, у Боттаса - 314. Третье место занимает пилот "Феррари" Шарль Леклер (249) из Монако, Квят идет 13-м (35). В прошлом сезоне британский пилот также стал победителем за две гонки до конца чемпионата, Хэмилтон завоевал шестой титул (второй результат в истории) и превзошел аргентинца Хуана Мануэля Фанхио, на счету которого пять побед, больше только в активе немца Михаэля Шумахера - семь.

"Мерседес" стал первой командой, которой удалось шесть раз подряд завоевать Кубок конструкторов, а пилоту команды - шесть раз кряду стать чемпионом.

Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "Макларен", в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в "Мерседес", с которым выиграл пять титулов (2014, 2015, 2017-2019). Всего на счету Хэмилтона 248 гонок в "Формуле-1", 150 попаданий на подиумы, 83 победы и 87 поул-позиций.

Следующий этап Гран-при пройдет в Бразилии с 15 по 17 ноября.