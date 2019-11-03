Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1"

34-летний британский пилот занял второе место в гонке Гран-при США и стал недосягаем для ближайшего преследователя в общем зачете чемпионата
Льюис Хэмилтон EPA-EFE/MIGUEL SIERRA
Описание
Льюис Хэмилтон
© EPA-EFE/MIGUEL SIERRA

ТАСС, 4 ноября. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон в шестой раз в карьере стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

34-летний Хэмилтон занял второе место на Гран-при США, победу в гонке одержал партнер британца по команде финн Валттери Боттас, третьим финишировал голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял десятое место на Гран-при США, позднее он был оштрафован на пять секунд и переместился на 12-ю строчку, его партнер по команде француз Пьер Гасли стал 16-м.

За два этапа до конца сезона Хэмилтон стал недосягаем в личном зачете для Боттаса, который гарантировал себе второе место. В активе Хэмилтона 381 очко, у Боттаса - 314. Третье место занимает пилот "Феррари" Шарль Леклер (249) из Монако, Квят идет 13-м (35). В прошлом сезоне британский пилот также стал победителем за две гонки до конца чемпионата, Хэмилтон завоевал шестой титул (второй результат в истории) и превзошел аргентинца Хуана Мануэля Фанхио, на счету которого пять побед, больше только в активе немца Михаэля Шумахера - семь.

"Мерседес" стал первой командой, которой удалось шесть раз подряд завоевать Кубок конструкторов, а пилоту команды - шесть раз кряду стать чемпионом.

Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "Макларен", в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в "Мерседес", с которым выиграл пять титулов (2014, 2015, 2017-2019). Всего на счету Хэмилтона 248 гонок в "Формуле-1", 150 попаданий на подиумы, 83 победы и 87 поул-позиций.

Следующий этап Гран-при пройдет в Бразилии с 15 по 17 ноября.

Теги
Формула-1
Реклама на ТАСС
Формула-1
Хэмилтон заявил, что не думает о чемпионстве и уже готовится к борьбе в следующей гонке
В воскресенье британец в шестой раз стал чемпионом "Формулы-1"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС