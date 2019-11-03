Медобследование не выявило проблем со здоровьем у боксера Ковалева

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Медобследование не выявило у российского боксера Сергея Ковалева проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Ранее Ковалев уступил Саулю Альваресу в поединке в Лас-Вегасе и потерял чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Бой завершился нокаутом в 11-м раунде. Позднее было принято решение провести дополнительное медобследование Ковалева.

"Никаких проблем нет. Со здоровьем все хорошо", - сказал собеседник агентства.