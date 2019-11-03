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Бой Ковалев - Альварес

Медобследование не выявило проблем со здоровьем у боксера Ковалева

В воскресенье россиянин уступил нокаутом Саулю Альваресу и и потерял чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Медобследование не выявило у российского боксера Сергея Ковалева проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Ранее Ковалев уступил Саулю Альваресу в поединке в Лас-Вегасе и потерял чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Бой завершился нокаутом в 11-м раунде. Позднее было принято решение провести дополнительное медобследование Ковалева.

"Никаких проблем нет. Со здоровьем все хорошо", - сказал собеседник агентства.

Теги
Бой Ковалев - Альварес
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