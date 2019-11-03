Исполком WADA рассмотрит российский вопрос

КАТОВИЦЕ /Польша/, 4 ноября. /ТАСС/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит вопрос о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу, который был инициирован им же на прошлом заседании по причине изменений, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.

Исполком WADA соберется 4 ноября в польском городе Катовице. Окончательного решения по статусу РУСАДА он не примет - комитет по соответствию не успел предоставить исполкому рекомендацию по этому вопросу, однако ему может быть предоставлена новая информация по этому делу.

"Российский вопрос уже включен в повестку заседания исполкома WADA, которое пройдет 4 ноября в Катовице, - сказала заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. - Его рассмотрят даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА. Однако никаких решений о статусе РУСАДА в отсутствие рекомендаций принято не будет. Могу также добавить, что в повестке заседания совета учредителей WADA, которое состоится 7 ноября, вопрос России также значится".

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор 18 октября сообщил ТАСС, что принятие решения о целесообразности применения санкций в отношении РУСАДА после обнаружения исправлений в базе данных московской лаборатории может произойти на внеочередном исполкоме WADA, заседание которого пройдет уже после 7 ноября.

Первоначально планировалось, что точка в вопросе РУСАДА будет поставлена 4 ноября на исполкоме WADA в Катовице, однако эксперты WADA к намеченному сроку не успели изучить ответ российской стороны по поводу появления изменений в базе данных. Объяснения российские эксперты отправили 8 октября.

28 октября WADA сообщило, что получило от российской стороны дополнительные пояснения. При этом организация отметила, что сделает все возможное, чтобы работа по их изучению завершилась до конца ноября. Это означает, что в течение ноября должна состояться встреча российских экспертов с WADA, по итогам которой комитету по соответствию будет предоставлена информация для составления рекомендации для исполкома.

История вопроса

При таком развитии событий исполком WADA успеет вынести решение по РУСАДА до конца года, на внеочередном заседании. Это означает, что оно будет принято при нынешнем президенте организации Крейге Риди, чьи полномочия истекут 31 декабря, даже несмотря на то, что 7 ноября на заседании учредителей WADA его преемником должен быть избран министр спорта Польши Витольд Банька.

Если сроки опять сдвинутся, не исключено, что исполком будет принимать решение уже под руководством нового президента.

Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. В этой связи ряд экспертов уже предрекают проблемы российским спортсменам, как это было на Играх 2018 года в Пхёнчхане, где они выступали без национального флага.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. При этом перед российской стороной был поставлен ряд условий. Она должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые были опечатаны в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием.

Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. Сейчас в этом возникли сомнения, что и заставило WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА международному кодексу.