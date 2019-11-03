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Формула-1

Хэмилтон заявил, что не думает о чемпионстве и уже готовится к борьбе в следующей гонке

В воскресенье британец в шестой раз стал чемпионом "Формулы-1"

ТАСС, 4 ноября. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, в воскресенье в шестой раз ставший чемпионом "Формулы-1", рассказал, что уже готовится к борьбе на следующем этапе Гран-при. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба "Формулы-1".

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В воскресенье Хэмилтон занял второе место на Гран-при США, что позволило ему за два этапа до окончания сезона выиграть общий зачет. Победу в гонке одержал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим финишировал голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

"Это потрясающее чувство, сегодня была тяжелая гонка, Валттери проделал потрясающую работу. Когда мне было шесть или семь лет, мой папа сказал мне: "никогда не сдавайся", это наш семейный девиз. Я не думаю о чемпионствах, как спортсмен я чувствую себя свежим настолько, насколько это сейчас возможно. Я готов к следующей гонке, мы будем продолжать оказывать давление", - сказал Хэмилтон.

Этап Гран-при в Бразилии пройдет с 15 по 17 ноября.

Теги
Формула-1Хэмилтон, Льюис
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