Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США

ТАСС, 4 ноября. Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию. Соответствующий комментарий после гонки Квят дал нидерландскому телеканалу Ziggo Sport.

На последнем круге в борьбе за 10-ю позицию Квят обошел мексиканца Серхио Переса ("Рейсинг Пойнт"). При обгоне произошло небольшое столкновение, в результате которого Перес повредил подвеску. В итоге Квят финишировал вне очковой зоны.