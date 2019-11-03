Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США

ТАСС, 4 ноября. Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию. Соответствующий комментарий после гонки Квят дал нидерландскому телеканалу Ziggo Sport.
На последнем круге в борьбе за 10-ю позицию Квят обошел мексиканца Серхио Переса ("Рейсинг Пойнт"). При обгоне произошло небольшое столкновение, в результате которого Перес повредил подвеску. В итоге Квят финишировал вне очковой зоны.
2 weeks in a row for the torpedo. #kvyat #perez pic.twitter.com/MDrk6hbFXk— Niek (@TOPPSNIEK) November 3, 2019
"Это чушь собачья, невероятно. Я не знаю, стюарды - полные... У меня нет слов, это просто так тупо, так тупо", - сказал Квят.
"Я просто ушел внутрь, захлопнул калитку [перед Пересом], это нормально, и мы соприкоснулись", - прокомментировал эпизод россиянин.
На предыдущем этапе Гран-при, в Мексике, Квят получил 10-секундный штраф и переместился с 9-го места на 11-е.