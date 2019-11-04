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НБА

"Майами" обыграл "Хьюстон" в НБА, установив клубный рекорд по очкам в первой четверти

"Хит" выиграли стартовый отрезок со счетом 46:14
Джимми Батлер и Джеймс Харден EPA-EFE/AHMED JALLANZO
Описание
Джимми Батлер и Джеймс Харден
© EPA-EFE/AHMED JALLANZO

ТАСС, 4 ноября. "Майами" обыграл "Хьюстон" со счетом 129:100 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Больше всех очков набрал защитник "Хьюстона" Джеймс Харден (29). У "Майами" Данкан Робинсон набрал 23 очка, Майерс Леонард - 21, на счету Джимми Батлера 18 очков, 7 подборов и 9 передач.

Баскетболисты "Майами" набрали 46 очков в первой четверти, установив рекорд франшизы. Предыдущий рекорд (45) был установлен в 1997 году в матче против "Лос-Анджелес Клипперс". Хозяева выиграли стартовый отрезок со счетом 46:14. Плюс 32 - самая большая разница по итогам первой четверти в истории клуба, предыдущий рекорд - плюс 28 в матче против "Нью-Йорка" в 2007 году.

"Майами" одержал третью победу подряд и идет на втором месте в таблице Восточной конференции. "Хьюстон" - 10-й на Западе.

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