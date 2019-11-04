"Вашингтон" обыграл "Калгари" в НХЛ, Врана сделал хет-трик с передач Кузнецова

В составе победителей шайбы забросили Якуб Врана (12, 16, 36-я минуты) и Ларс Эллер (43). У гостей отличились Эндрю Манджапане (6) и Элиас Линдхольм (20).

ТАСС, 4 ноября. "Вашингтон" обыграл "Калгари" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

23-летний Врана сделал первый хет-трик в карьере, на его счету 5 голов в двух последних матчах и 9 голов всего в сезоне. Две результативные передачи в эпизодах с голами чеха сделал российский форвард Евгений Кузнецов. Тройка Врана - Кузнецов - Том Уилсон завершила матч с суммарным показателем полезности плюс 9, у первого звена "Вашингтона" - минус 6.

Форвард столичной команды Александр Овечкин провел на льду более 19 минут, отметился 4 бросками и 3 силовыми приемами.

Ворота "Вашингтона" в матче с "Калгари" защищал 22-летний российский голкипер Илья Самсонов, он отразил 25 из 27 бросков.

"Вашингтон" одержал четвертую победу подряд и лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ, "Калгари" занимает восьмое место на Западе.