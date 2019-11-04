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НХЛ

"Анахайм" проиграл "Чикаго" в 1000-м матче Гецлафа в НХЛ

34-летний канадец отметился результативной передачей в юбилейной игре
Райан Гецлаф AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Описание
Райан Гецлаф
© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТАСС, 4 ноября. "Анахайм" уступил "Чикаго" в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 1000-ю игру в регулярных чемпионатах провел капитан команды канадец Райан Гецлаф.

Шайбы в составе победителей забросили Адам Боквист (10-я минута), Алекс Дебринкат (16) и Патрик Кейн (61). У хозяев отличились Сэм Стил (33) и Ник Ритчи (47). 19-летний шведский защитник Боквист забросил первую шайбу в НХЛ в карьере.

Гецлаф набрал одно очко за результативную передачу. В 1000 матчей на его счету 934 очка (268 шайб + 666 передач). Канадец занимает второе место после финна Теему Селянне (988) по очкам в истории клуба, четвертое - по голам, первое - по результативным передачам.

На втором месте после Гецлафа по числу матчей за "Анахайм" в истории - Кори Перри (988), ныне выступающий за "Даллас", на третьем - завершивший карьеру Селянне (966).

Гецлафу 34 года, он был задрафтован "Анахаймом" в 2003 году под 19-м номером. В 2007 году стал с клубом обладателем Кубка Стэнли, трижды участвовал в Матчах звезд НХЛ (2008, 2009, 2015). Является капитаном "Анахайма" с сезона-2010/11. В составе сборной Канады на счету Гецлафа две победы на Олимпиадах (2010, 2014) и золото Кубка мира (2016).

Для "Анахайма" игра против "Чикаго" стала 2000-й в регулярных чемпионатах, клуб выступает в лиге с сезона-1993/94. В таблице Западной конференции "Анахайм" занимает четвертое место, "Чикаго" - 12-е.

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