Загитова считает преждевременными разговоры о включении в ее программы четверного прыжка

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 4 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Алина Загитова считает, что пока преждевременно говорить о включении в ее программы прыжков в четыре оборота, для этого нужна тщательная подготовка. Об этом Загитова рассказала в интервью ТАСС.

17-летняя Загитова заняла второе место на первом для нее в сезоне этапе Гран-при в Гренобле, спортсменка набрала по сумме короткой и произвольной программ 216,06 балла. К настоящему времени две спортсменки группы Этери Тутберидзе, где тренируется и Загитова, исполнили четверные прыжки на международных соревнованиях - Анна Щербакова и Александра Трусова, еще одна спортсменка группы, Алена Косторная, выигравшая этап во Франции, выполнила на турнире три тройных акселя в короткой и произвольной программах.

"Я такой человек, что сначала делаю, потом говорю. Вот поэтому сейчас я точно утверждать этого не буду, - сказала Загитова, отвечая на вопрос, ждать ли от нее в следующем сезоне четверных прыжков. - Для начала мне нужно много всего для этого сделать, подготовиться и физически, и морально. Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно, если даже не больше, нужно максимально снизить риски травмы".

Также спортсменка сообщила, что она не прибавила в росте с прошлого сезона - он по прежнему составляет 1 метр 60 сантиметров.