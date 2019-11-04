Надаль вышел на первое место в рейтинге ATP

ТАСС, 4 ноября. Испанец Рафаэль Надаль поднялся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

На прошлой неделе Надаль дошел до полуфинала турнира ATP серии "Мастерс" в Париже, где в полуфинале получил травму на разминке и снялся с соревнований. Победу одержал серб Новак Джокович, опустившийся на второе место в рейтинге ATP. Россиянин Карен Хачанов, который выиграл "Мастерс" в Париже в 2018 году, на турнире нынешнего года выбыл во втором круге, потеряв рейтинговые очки и опустившись на 17-е место.

Надаль в восьмой раз поднялся на первое место рейтинга ATP, в качестве первой ракетки мира он провел 196 недель, 56 из которых подряд - это шестые показатели в истории, в последний раз он возглавлял рейтинг с 25 июня по 4 ноября 2018 года. Рекорд по количеству недель в ранге первой ракетки мира принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру (310 недель, 237 - подряд), далее идут американец Пит Сампрас (286; 102), Джокович (275; 125), чех Иван Линдл (270; 157) и американец Джимми Коннорс (268; 160). Надаль одержал четыре победы на Открытом чемпионате США, также на его счету рекордные 12 побед на "Ролан Гаррос", две - на Уимблдоне, одна - на Открытом чемпионате Австралии, всего в активе 33-летнего испанца 84 титула ATP.

Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга. Россиянин Андрей Рублев опустился на одну строчку и занимает 23-е место. Третье место сохраняет Федерер.

Рейтинг АТР от 4 ноября: