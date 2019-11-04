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ATP

Надаль вышел на первое место в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов опустился на 17-ю строчку
Рафаэль Надаль EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Рафаэль Надаль
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 4 ноября. Испанец Рафаэль Надаль поднялся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

На прошлой неделе Надаль дошел до полуфинала турнира ATP серии "Мастерс" в Париже, где в полуфинале получил травму на разминке и снялся с соревнований. Победу одержал серб Новак Джокович, опустившийся на второе место в рейтинге ATP. Россиянин Карен Хачанов, который выиграл "Мастерс" в Париже в 2018 году, на турнире нынешнего года выбыл во втором круге, потеряв рейтинговые очки и опустившись на 17-е место.

Надаль в восьмой раз поднялся на первое место рейтинга ATP, в качестве первой ракетки мира он провел 196 недель, 56 из которых подряд - это шестые показатели в истории, в последний раз он возглавлял рейтинг с 25 июня по 4 ноября 2018 года. Рекорд по количеству недель в ранге первой ракетки мира принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру (310 недель, 237 - подряд), далее идут американец Пит Сампрас (286; 102), Джокович (275; 125), чех Иван Линдл (270; 157) и американец Джимми Коннорс (268; 160). Надаль одержал четыре победы на Открытом чемпионате США, также на его счету рекордные 12 побед на "Ролан Гаррос", две - на Уимблдоне, одна - на Открытом чемпионате Австралии, всего в активе 33-летнего испанца 84 титула ATP.

Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга. Россиянин Андрей Рублев опустился на одну строчку и занимает 23-е место. Третье место сохраняет Федерер.

Рейтинг АТР от 4 ноября:

  • 1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9585 очков;
  • 2 (1). Новак Джокович (Сербия) - 8945;
  • 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6190;
  • 4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5705;
  • 5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5025;
  • 6 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 4000;
  • 7 (6). Александр Зверев (Германия) - 2945;
  • 8 (9). Маттео Берреттини (Италия) - 2670;
  • 9 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2540;
  • 10 (13). Гаэль Монфис (Франция) - 2530...
  • 17 (8). Карен Хачанов (Россия) - 1840...
  • 23 (22). Андрей Рублев (Россия) - 1584.
Теги
Надаль, РафаэльATP
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