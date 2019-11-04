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Россиянка Павлюченкова сохранила 30-е место в рейтинге WTA

Первую строчку занимает австралийка Эшли Барти

ТАСС, 4 ноября. Россиянка Анастасия Павлюченкова сохранила 30-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

Первый номер рейтинга Эшли Барти укрепила преимущество, на прошлой неделе 23-летняя австралийская теннисистка стала победительницей Итогового турнира WTA, переиграв в финале Элину Свитолину. Украинка переместилась с восьмого на шестое место в рейтинге. На одну строчку в рейтинге поднялась румынка Симона Халеп, теперь она идет четвертой.

Рейтинг WTA от 4 ноября:

  • 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7851 очко;
  • 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940;
  • 3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5496;
  • 4 (5). Симона Халеп (Румыния) - 5462;
  • 5 (4). Бьянка Андрееску (Канада) - 5192;
  • 6 (8). Элина Свитолина (Украина) - 5075;
  • 7 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4776;
  • 8 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4745;
  • 9 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4245;
  • 10 (9). Серена Уильямс (США) - 3935…
  • 30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1560…
  • 35 (35). Екатерина Александрова (Россия) - 1425…
  • 41 (41). Вероника Кудерметова (Россия) - 1351...
  • 54 (55). Светлана Кузнецова (Россия) - 1052...
  • 59 (59). Анна Блинкова (Россия) - 1016...
  • 69 (70). Дарья Касаткина (Россия) - 851…
  • 87 (83). Маргарита Гаспарян (Россия) - 717...
  • 93 (90). Анастасия Потапова (Россия) - 695...
  • 100 (96). Анна Калинская (Россия) - 661…
  • 136 (134). Мария Шарапова (Россия) - 466.
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