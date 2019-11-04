Россиянка Павлюченкова сохранила 30-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 4 ноября. Россиянка Анастасия Павлюченкова сохранила 30-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.
Первый номер рейтинга Эшли Барти укрепила преимущество, на прошлой неделе 23-летняя австралийская теннисистка стала победительницей Итогового турнира WTA, переиграв в финале Элину Свитолину. Украинка переместилась с восьмого на шестое место в рейтинге. На одну строчку в рейтинге поднялась румынка Симона Халеп, теперь она идет четвертой.
Рейтинг WTA от 4 ноября:
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7851 очко;
- 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940;
- 3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5496;
- 4 (5). Симона Халеп (Румыния) - 5462;
- 5 (4). Бьянка Андрееску (Канада) - 5192;
- 6 (8). Элина Свитолина (Украина) - 5075;
- 7 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4776;
- 8 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4745;
- 9 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4245;
- 10 (9). Серена Уильямс (США) - 3935…
- 30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1560…
- 35 (35). Екатерина Александрова (Россия) - 1425…
- 41 (41). Вероника Кудерметова (Россия) - 1351...
- 54 (55). Светлана Кузнецова (Россия) - 1052...
- 59 (59). Анна Блинкова (Россия) - 1016...
- 69 (70). Дарья Касаткина (Россия) - 851…
- 87 (83). Маргарита Гаспарян (Россия) - 717...
- 93 (90). Анастасия Потапова (Россия) - 695...
- 100 (96). Анна Калинская (Россия) - 661…
- 136 (134). Мария Шарапова (Россия) - 466.