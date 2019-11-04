Россиянка Павлюченкова сохранила 30-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 4 ноября. Россиянка Анастасия Павлюченкова сохранила 30-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

Первый номер рейтинга Эшли Барти укрепила преимущество, на прошлой неделе 23-летняя австралийская теннисистка стала победительницей Итогового турнира WTA, переиграв в финале Элину Свитолину. Украинка переместилась с восьмого на шестое место в рейтинге. На одну строчку в рейтинге поднялась румынка Симона Халеп, теперь она идет четвертой.

Рейтинг WTA от 4 ноября: