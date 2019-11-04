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Серия Гран-при по фигурному катанию

Косторная считает, что уроки актерского мастерства пригодились ей в фигурном катании

16-летняя россиянка в субботу одержала победу на этапе Гран-при в Гренобле
Алена Косторная EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Алена Косторная
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 4 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победительница этапа серии Гран-при во Франции российская фигуристка Алена Косторная считает, что уроки актерского мастерства, которые она брала в раннем детстве, пригодились ей в спорте. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

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По итогам двух программ 16-летняя Косторная, для которой этап в Гренобле стал первым на взрослом уровне, получила 236,00 балла. Россиянка Алина Загитова стала второй (216,06), американка Мэрайя Белл (212,89) - третьей.

"Когда я была еще совсем маленькая, ходила на уроки актерского мастерства. Может, это помогло. Но вот что я точно знаю - если мне что-то нравится, я буду идти до конца. Если мне нравится какая-то музыка, то я буду выжимать себя под нее по максимуму, выжимать так, что вокруг будут говорить - это действительно хорошо", - рассказала Косторная.

Косторная является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Спортсменка дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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