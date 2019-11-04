СМИ: бывший тренер "Ювентуса" Аллегри может возглавить "Баварию"

ТАСС, 4 ноября. Итальянский специалист Массимилиано Аллегри является претендентом на пост главного тренера немецкого футбольного клуба "Бавария". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Daily Mail.

Последним клубом 52-летнего Аллегри был итальянский "Ювентус", под руководством которого клуб дважды выходил в финал Лиги чемпионов, пять раз выигрывал чемпионат Италии и четырежды становился обладателем кубка страны. Также он тренировал итальянский "Милан", с которым стал чемпионом Италии (2010/11). Аллегри покинул "Ювентус" после окончания сезона-2018/19.

В воскресенье с поста главного тренера "Баварии" был уволен хорват Нико Ковач, ранее мюнхенский клуб потерпел поражение от "Айнтрахта" (1:5) в 10-м туре чемпионата Германии. Исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" был назначен Ханс Флик.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" после 10 матчей занимает четвертое место, набрав 18 очков и на четыре очка отставая от лидирующей "Боруссии" из Мёнхенгладбаха. В следующем туре команда сыграет 9 ноября дома с дортмундской "Боруссией", идущей на втором месте с 19 очками.